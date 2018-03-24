В Запорожье полиция взяла "на горячем" актеров порностудии

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье правоохранители задержали лиц, причастных к деятельности порностудии, которая распространяла запрещенную видеопродукцию, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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Студию оборудовали в одной из квартир в Александровском районе Запорожья, откуда в интернет и попадала видеопродукция порнографического характера.

Нацполиция Запорожской области Полиция накрыла порностудию в обычной квартире в Запорожье

"Следователи и оперативники провели санкционированный обыск, изъяли 2 системных блока, 2 веб-камеры, микрофоны и другие вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

Нацполиция Запорожской области Полиция накрыла порностудию в обычной квартире в Запорожье

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники полиции разоблачили онлайн-порностудию, в которой работали несовершеннолетние девушки.