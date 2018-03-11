В Кривом Роге полиция накрыла порностудию, где работали школьницы

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Кривом Роге сотрудники полиции разоблачили онлайн-порностудию, в которой работали несовершеннолетние девушки, сообщает издание 1tv.kr.ua.

Первый городской Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними

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"Одной из секс-работниц было 16 лет, двум другим — по 15. Онлайн-студию организовали в съемной квартире. Там подростки предоставляли сексуальные услуги онлайн, а также жили", — говорится в сообщении.

Первый городской Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними

Правоохранители изъяли ноутбуки, где нашли видеозаписи с девушками порнографического характера.

Первый городской Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью на установленном на углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая экране, который обычно показывает рекламу и объявления, показывали видео порнографического характера.