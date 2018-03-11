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    В Кривом Роге полиция накрыла порностудию, где работали школьницы

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (312)

    (обновлено: )292
    По информации СМИ, одной из секс-работниц было 16 лет, двум другим - по 15. Онлайн-студию организовали в съемной квартире, там подростки предоставляли сексуальные услуги онлайн.
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Первый городской

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Кривом Роге сотрудники полиции разоблачили онлайн-порностудию, в которой работали несовершеннолетние девушки, сообщает издание 1tv.kr.ua.

    Первый городской
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними

    Читайте также: Кризис на лицо. Для Украины аксиома: богатые богатеют, бедные беднеют

    "Одной из секс-работниц было 16 лет, двум другим — по 15. Онлайн-студию организовали в съемной квартире. Там подростки предоставляли сексуальные услуги онлайн, а также жили", — говорится в сообщении.

    Первый городской
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними

    Правоохранители изъяли ноутбуки, где нашли видеозаписи с девушками порнографического характера.

    Первый городской
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними

    Ранее сообщалось, что в Одессе ночью на установленном на углу улицы Академика Королева и Линии 13-го трамвая экране, который обычно показывает рекламу и объявления, показывали видео порнографического характера.

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