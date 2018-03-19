В Одесской области ревнивец на глазах у дочери изрезал жену шилом

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Подольске Одесской области мужчина во время ссоры нанес 25-летней жене проникающие ранения грудной клетки острым предметом и, пытаясь избежать ответственности, убежал к родственникам в Винницкую область.

"Сотрудники полиции опросили потерпевшую и свидетелей происшествия. Было установлено, что к женщине домой пришел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Супруги уже длительное время не проживали вместе и намеревались расстаться. Между ними возникла ссора, в ходе которой разъяренный мужчина достал из кармана острый предмет и начал наносить им удары по различным частям тела женщины. Пострадавшей удалось выбежать из дома, она начала убегать в сторону районной больницы, а злоумышленник преследовал ее на мотоцикле", — сообщает подробности полиция.

od.npu.gov.ua На месте преступления в Одесской области

Женщина успела добежать до медицинского учреждения, где потеряла сознание от потери крови. Она была госпитализирована.

Кроме того, свидетелем драки стала их 7-летняя дочь. Девочка находилась в шоковом состоянии и ей была оказана помощь психолога.

Злоумышленник после совершенного бежал в соседней области, где скрывался у своих родственников.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уже через двое суток полицейские разоблачили злоумышленника в Винницкой области. Он пояснил, что ревновал жену, которая, намеренно провоцировала его, рассказывая о любовниках. В качестве орудия убийства гражданин использовал самодельный предмет, похожий на шило", — прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Пищанський.

Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина нанес ножевое ранение адвокату, который пришел с его женой на встречу по бракоразводному процессу в столице, пострадал также прохожий, пытавшийся помощь раненному.