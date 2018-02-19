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    В Днепре голый мужчина бегал по стоянке с ножом и царапал машины

    (обновлено: )315
    Сообщается, что обнаженный парень бегал по парковке и царапал автомобили. А позже устроил пожар.
    На месте инцидента в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Днепре голый мужчина бегал по улице полностью голым с холодным оружием в руке, он устроил пожар и повредил автомобили.

    Об инциденте сообщает "Информатор".

    По информации издания, около 3:40 обнаженный парень забежал на парковку и начал портить стоящие там автомобили. Затем он забежал в будку охранника стоянки, устроил там пожар, выбивал стекла и крушил вещи. Полицию вызвала продавец, которая работала в это время в киоске неподалеку. Она же и позвала на помощь сотрудников охранной службы  которые помогли потушить пожар. 

    dp.informator.ua
    На месте инцидента в Днепре

    Охранник стоянки рассказывает, что первый раз парень забежал на парковку, стучался к нему в окно и просил впустить. "Я его не пустил, но он потом вернулся через пару минут уже с ножом и начал царапать автомобили. Я сразу выбежал и стал кричать ему: "Что же ты делаешь?" Пока гнался за ним, он забежал в будку для охраны и закрылся там", — сказал он.

    Прибывшие полицейские задержали хулигана на месте. Разбивая окна будки, он сильно повредил стеклами себе руку, поэтому на место вызвали "скорую помощь". Медики госпитализировали нарушителя в больницу.

    На данный момент неизвестно, что стало причиной такого поведения парня. На место также вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все детали инцидента. 

    Ранее сообщалось, что в центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента.

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