Масштабный снегопад во Львове: повалены 92 дерева, разбиты 8 авто

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В результате сильнейшего снегопада во Львове упали 92 дерева, вследствие чего были повреждены восемь припаркованных автомобилей.

Об этом сообщила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк.

city-adm.lviv.ua Снегопад во Львове

"За 2 дня упало 92 дерева, из них девятый Галицком районев центре города", — отметила Маруняк.

Разбитые автомобили были припаркованы в неположенных местах.

Как сообщалось ранее, во Львовской области из-за сильного снегопада в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп.