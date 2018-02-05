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    Происшествия

    Масштабный снегопад во Львове: повалены 92 дерева, разбиты 8 авто

    (обновлено: )34620
    По информации местных властей, разбитые упавшими деревьями автомобили были припаркованы в неположенных местах.
    Снегопад во Львове
    lviv.com

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В результате сильнейшего снегопада во Львове упали 92 дерева, вследствие чего были повреждены восемь припаркованных автомобилей.

    Об этом сообщила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк.

    city-adm.lviv.ua
    Снегопад во Львове

    "За 2 дня упало 92 дерева, из них девятый Галицком районев центре города", — отметила Маруняк.

    Разбитые автомобили были припаркованы в неположенных местах.

    Как сообщалось ранее, во Львовской области из-за сильного снегопада в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп.

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