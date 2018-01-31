В Херсонской области солдат прострелил себе ногу

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Военнослужащий части, которая находится в Херсонской области, прострелил себе ногу, он госпитализирован, пишет genichane.com.ua.

"В приемный покой Генической ЦРБ с пулевым ранением обратился военнослужащий из части, пребывающей на территории Семихаток. Пуля застряла у уроженца Шепетовки Хмельницкой области в стопе", — говорится в сообщении.

Пострадавший сообщил, что выстрел из пневматической винтовки произошел по его собственной неосторожности.

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