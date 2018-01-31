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    В Херсонской области солдат прострелил себе ногу

    (обновлено: )8201
    По данным СМИ, пострадавший признался, что выстрелил в ногу по неосторожности - пуля застряла в стопе. Военнослужащий - уроженец Шепетовки Хмельницкой области.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Военнослужащий части, которая находится в Херсонской области, прострелил себе ногу, он госпитализирован, пишет genichane.com.ua.

    "В приемный покой Генической ЦРБ с пулевым ранением обратился военнослужащий из части, пребывающей на территории Семихаток. Пуля застряла у уроженца Шепетовки Хмельницкой области в стопе", — говорится в сообщении.

    Пострадавший сообщил, что выстрел из пневматической винтовки произошел по его собственной неосторожности.

    Ранее солдат срочной службы покончил с собой в Днепре. Трагедия произошла на улице Строителей на территории охраняемого объекта. Погибшим оказался парень 1998 года рождения, который, как позже выяснилось, проходил срочную военную службу.

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