В Киеве армейский КамАЗ раздавил прапорщика об ворота военного склада

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Военнослужащий одной из воинских частей ВСУ в Киеве был смертельно травмирован во время дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"16 января 2018 года на территории вещевого склада одной из военных частей Вооруженных сил Украины в г. Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, прапорщик К. закрывал ворота хранилища возле которого находился автомобиль КамАЗ 5320, в который было отгружено имущество. Вышеуказанный автомобиль должен был отъезжать от магазина, но резко двинулся обратно в сторону ворот хранилища, прижав военнослужащего К. к воротам, в результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Прапорщик после аварии был срочно доставлен в ближайшее отделение травматологии городской клинической больницы. Несмотря на усилия врачей, телесные повреждения оказались не совместимы с жизнью.

На место происшествия сразу выехали оперативно-следственные группы Святошинского УП ГУНП в городе Киеве и военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины. Уголовное дело расследуется по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Военной прокуратурой Киевского гарнизона осуществляется процессуальное руководство в указанном уголовном производстве.