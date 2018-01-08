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    В Херсонской области отчим насиловал трехлетнюю девочку

    (обновлено: )43501
    По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, ребенка изнасиловал сожитель ее матери.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Херсонской области мужчина насиловал трехлетнюю девочку.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

    "В полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Мать, их дочь, привезла внучку к ним. Когда бабушка купала ребенка, увидела признаки вмешательства в половые органы малышки. Ребенок проживает с матерью в Херсонской области. Уже установлено, что трехлетнюю девочку насиловал сожитель дочери. Проводятся необходимые следственные действия",  —сообщил Аброськин.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Харьковской области доказала в суде вину ВИЧ-инфицированного мужчины, который изнасиловал 5-летнюю девочку.

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