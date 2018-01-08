В Херсонской области отчим насиловал трехлетнюю девочку

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Херсонской области мужчина насиловал трехлетнюю девочку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"В полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Мать, их дочь, привезла внучку к ним. Когда бабушка купала ребенка, увидела признаки вмешательства в половые органы малышки. Ребенок проживает с матерью в Херсонской области. Уже установлено, что трехлетнюю девочку насиловал сожитель дочери. Проводятся необходимые следственные действия", —сообщил Аброськин.

Ранее сообщалось, что прокуратура Харьковской области доказала в суде вину ВИЧ-инфицированного мужчины, который изнасиловал 5-летнюю девочку.