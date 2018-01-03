Мужчину, изнасиловавшего 70-летнюю пенсионерку, посадили на 6 лет

SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Бориспольская прокуратура Киевской области признала 43-летнего мужчину виновным в совершенных преступлениях в отношении 70-летней женщины.

Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

"Установлено, что в конце сентября 2017 года 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью, путем отжима пластикового окна, проник в дом своей 70-летней знакомой с целью ее ограбления. В дальнейшем, мужчина, преодолевая сопротивление женщины, повалил ее на кровать и совершил насильственный половой акт, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом", — сообщает подробности прокуратура.

Злоумышленник сразу же был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 25-летнего иностранца, который изнасиловал 32-летнюю женщину в подъезде многоэтажки на улице Закревского в Деснянском районе столицы.