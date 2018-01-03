наверх
03.01.201818:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Мужчину, изнасиловавшего 70-летнюю пенсионерку, посадили на 6 лет

    (обновлено: )18010
    В прокуратуре сообщили, что 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом своей 70-летней знакомой с целью ее ограбления и изнасиловал.
    СИЗО. Архивное фото
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Бориспольская прокуратура Киевской области признала 43-летнего мужчину виновным в совершенных преступлениях в отношении 70-летней женщины.

    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    скриншот видео
    Гримасы ужаса. Самый громкий криминал 2017 года

    Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

    "Установлено, что в конце сентября 2017 года 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью, путем отжима пластикового окна, проник в дом своей 70-летней знакомой с целью ее ограбления. В дальнейшем, мужчина, преодолевая сопротивление женщины, повалил ее на кровать и совершил насильственный половой акт, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом", — сообщает подробности прокуратура.

    Злоумышленник сразу же был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 25-летнего иностранца, который изнасиловал 32-летнюю женщину в подъезде многоэтажки на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Вадим Карасев
    Украина 2018: новые испытания
    Уволенный начальник Львовского областного управления юстиции Ярослав Жукровский
    Националистический радикализм крепчает
    Здание НКРЭКУ
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов