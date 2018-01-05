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    Происшествия

    В Житомирской области мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку

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    О подозрительном мужчине в местный отдел полиции сообщили случайные очевидцы происшествия. Подозреваемый в попытке изнасилования 9-летней девочки задержан. Начато уголовное производство.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Новоград-Волынском Житомирской области задержан мужчина по подозрению в попытке изнасилования 9-летней девочки.

    "В Новоград-Волынский отдела полиции поступило сообщение о недвусмысленной ситуации на пустыре в райцентре, очевидцами которой стали случайные прохожие, своевременно вмешавшиеся. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции, работникам которого люди передали подозрительного мужчину. Предварительно, он пытался совершить противоправные действия в отношении 9-летней девочки. Сейчас ребенку оказывают необходимую помощь медики. Задержанным оказался 26-летний житель райцентра", — сообщает подробности полиция.

    zt.npu.gov.ua
    Подозреваемый в изнасиловании

    Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

    Предварительная квалификация события — ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.4 ст.152 (Изнасилование) УК Украины. Полиция будет ходатайствовать об избрании для задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 25-летнего иностранца, который изнасиловал 32-летнюю женщину в подъезде многоэтажки на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

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