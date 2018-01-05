В Житомирской области мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Новоград-Волынском Житомирской области задержан мужчина по подозрению в попытке изнасилования 9-летней девочки.

"В Новоград-Волынский отдела полиции поступило сообщение о недвусмысленной ситуации на пустыре в райцентре, очевидцами которой стали случайные прохожие, своевременно вмешавшиеся. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции, работникам которого люди передали подозрительного мужчину. Предварительно, он пытался совершить противоправные действия в отношении 9-летней девочки. Сейчас ребенку оказывают необходимую помощь медики. Задержанным оказался 26-летний житель райцентра", — сообщает подробности полиция.

zt.npu.gov.ua Подозреваемый в изнасиловании

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Предварительная квалификация события — ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.4 ст.152 (Изнасилование) УК Украины. Полиция будет ходатайствовать об избрании для задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 25-летнего иностранца, который изнасиловал 32-летнюю женщину в подъезде многоэтажки на улице Закревского в Деснянском районе столицы.