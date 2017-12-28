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    Происшествия

    Два туркмена устроили кровавую резню в харьковском общежитии

    (обновлено: )26631
    Полиция расследует дело по статье покушение на убийство. О попытке убийства сообщено в дипломатическое представительство Туркмении.
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    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Два гражданина Туркменистана устроили кровавые разборки в общежитии Харьковского политехничесого института. Один из них госпитализирован.

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    Petra Ristola / Yle
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    Оказалось, что один из жителей Туркменистана проживал в этом общежитии. В ходе спора со своим соотечественником он нанес ему удар ножом в грудь. Раненного доставили в Институт общей и неотложной хирургии им. Зайцева.

    Полиция расследует уголовное дело по статье "покушение на убийство".

    Правоохранительные органы проинформировали о совершенном преступлении посольство Туркменистана в Украине.

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