Два туркмена устроили кровавую резню в харьковском общежитии

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Два гражданина Туркменистана устроили кровавые разборки в общежитии Харьковского политехничесого института. Один из них госпитализирован.

Оказалось, что один из жителей Туркменистана проживал в этом общежитии. В ходе спора со своим соотечественником он нанес ему удар ножом в грудь. Раненного доставили в Институт общей и неотложной хирургии им. Зайцева.

Полиция расследует уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Правоохранительные органы проинформировали о совершенном преступлении посольство Туркменистана в Украине.