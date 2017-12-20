наверх
20.12.201717:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Резня в Кривом Роге: найдены изувеченные тела матери и дочери

    (обновлено: )85817
    В частном доме были найдены тела матери и дочери с ножевыми ранениями. По предварительной информации, убийцей может быть один из родственников погибших.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Ингулецком районе Кривого Рога найдены трупы двух женщин.

    Пистолет
    http://www.flickr.com/ronguillen
    Тренд дня: Украина — колыбель криминала и ад беспомощных

    Вызов поступил ночью в 02:30. В частном доме на улице Твардовского полицейские обнаружили тела двух женщин. На них были признаки насильственной смерти, а именно множественные ножевые ранения. Тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти, сообщает 1tv.kr.ua.

    Тела принадлежали матери и дочери. Они проживали в этом доме. По предварительной информации убийцей может быть один из родственников погибших.

    В полиции открыли уголовное производство согласно пункта 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство двух и более человек».

    За такое преступление виновному грозит от десяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

    Ранее сообщалось, что в Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пробка между Белой Церковью и Жашковом
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Монумент Независимость в центре Киева
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент