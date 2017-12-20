Резня в Кривом Роге: найдены изувеченные тела матери и дочери

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Ингулецком районе Кривого Рога найдены трупы двух женщин.

Вызов поступил ночью в 02:30. В частном доме на улице Твардовского полицейские обнаружили тела двух женщин. На них были признаки насильственной смерти, а именно множественные ножевые ранения. Тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти, сообщает 1tv.kr.ua.

Тела принадлежали матери и дочери. Они проживали в этом доме. По предварительной информации убийцей может быть один из родственников погибших.

В полиции открыли уголовное производство согласно пункта 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство двух и более человек».

За такое преступление виновному грозит от десяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города.