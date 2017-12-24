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    Происшествия

    В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП

    (обновлено: )19110
    В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.
    В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП
    karpatnews.in.ua

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В Словакии в субботу автобус с украинцами попал в ДТП, сообщает KarpatNews со ссылкой на словацкие СМИ.

    По данным издания, в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".

    karpatnews.in.ua
    В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП

    В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

    karpatnews.in.ua
    В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП

    По данным словацких правоохранителей, ДТП произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с "Suzuki Ignis".

    Напомним, в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с экскаватором ЮМЗ, чистившим заснеженные дороги под Житомиром, водителя иномарки зажало конструкциями транспортного средства.

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