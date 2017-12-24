КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В Словакии в субботу автобус с украинцами попал в ДТП, сообщает KarpatNews со ссылкой на словацкие СМИ.

По данным издания, в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".

karpatnews.in.ua В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП

В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

karpatnews.in.ua В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП

По данным словацких правоохранителей, ДТП произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с "Suzuki Ignis".

Напомним, в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen с экскаватором ЮМЗ, чистившим заснеженные дороги под Житомиром, водителя иномарки зажало конструкциями транспортного средства.