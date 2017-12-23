наверх
23.12.201720:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло на Печерске в Киеве

    (обновлено: )46911
    Во предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в отбойник, в результате чего из салона авто выпал пассажир.
    Смертельное ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 23 дек — РАИ Новости Украина. Смертельное ДТП с участием автомобиля BMW произошло на бульваре Дружбы Народов в Киеве в пятницу вечером, 22 декабря. 

    dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве

    Как сообщает издание dtp.kiev.ua, водитель автомобиля BMW, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в отбойник.

    "Отбойник сработал как трамплин — машина пролетела в воздухе несколько десятков метров. При полете пассажир BMW выпал из салона, упал на асфальт и погиб на месте. Водитель с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.

    dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве

    На ЧП месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

    Смотрите также — ДТП в Киеве: водителя вытаскивали 40 минут из расплющенного авто

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Юрий Бойко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана