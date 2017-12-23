Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло на Печерске в Киеве

КИЕВ, 23 дек — РАИ Новости Украина. Смертельное ДТП с участием автомобиля BMW произошло на бульваре Дружбы Народов в Киеве в пятницу вечером, 22 декабря.

dtp.kiev.ua Смертельное ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве

Как сообщает издание dtp.kiev.ua, водитель автомобиля BMW, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и врезался в отбойник.

"Отбойник сработал как трамплин — машина пролетела в воздухе несколько десятков метров. При полете пассажир BMW выпал из салона, упал на асфальт и погиб на месте. Водитель с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua Смертельное ДТП на бульваре Дружбы народов в Киеве

На ЧП месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

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