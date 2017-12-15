В Житомире арестована банда, которая украла 30 кг золота

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В Житомире взята под стражу группа лиц, подозреваемых в совершении разбойных нападений на предпринимателей и похищении ювелирных изделий на 15 млн гривен.

Об этом сообщила на своей странице в Facеbook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Постановлением Королевского районного суда Житомира избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 9-м лицам без права внесения залога. Правоохранителями Житомирской и Запорожской областей была задержана группа на территории Запорожской области, непосредственно в то время, когда они с оружием и боеприпасами (два из них были одеты в полицейскую форму), готовились совершить разбойное нападение на квартиру местного жителя", — сообщила Сарган.

Банда на автодороге «Житомир-Могилев-Подольск», вблизи Бердичева, совершила разбойное нападение с применением оружия и ограбила винницких предпринимателей, а именно, отобрала 30 кг ювелирных изделий и автомобиль, при этом один из пострадавших получили ранения.

В Четверга, 14 декабря 2017, нападавшим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14 ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование, которое проводит следственное управление ГУ Нацполиции в области.

Процессуальное руководство в уголовном производстве обеспечивает группа прокуроров аппарата прокуратуры области.

Напомним, в Киеве у входа в помещение автосалона по проспекту Степана Бандеры злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и отобрали у них сумку со $100 тыс. Позже преступников задержали.