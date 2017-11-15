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    Дерзкое ограбление в Киеве. Трое в масках отобрали сумку со $100 тыс

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (46)

    (обновлено: )5210
    Нападение произошло на проспекте Степана Бандеры. Грабители напали на мужчину и женщину, отобрав сумку, в которой было около 100 тысяч долларов.
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    В сети обнародованы кадры дерзкого ограбления в Киеве, в результате которого злоумышленники отобрали у своей жертвы сумку со $100 000, сообщает "Обозреватель".

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    Нападение произошло на проспекте Степана Бандеры (бывший Московский проспект), рядом с автосалоном "Віннер Автомотів".

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    На видео видно, как рядом с мужчиной и женщиной остановился легковой автомобиль (по сообщениям очевидцев, Mazda бежевого цвета). Из автомобиля выскочили трое человек в масках. 

    Мужчина-пешеход сразу же начал убегать, держа перед собой сумку, за ним погнались двое преступников. Они сбили жертву с ног и отобрали сумку. Третий злоумышленник напал на женщину, однако она оказала сопротивление. Преступник сбил ее с ног и побежал к своим сообщникам.

    Ранее в сеть попали кадры ограбления в киевском ресторане экс-министра экономики Украины Сергея Терехина. 

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