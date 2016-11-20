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    Происшествия

    В Киевской области столкнулись автоцистерна и автобус, есть жертвы

    (обновлено: )259
    Сообщение о ДТП поступило Государственной пожарно-спасательной части Переяслав-Хмельницкого. Водитель автобуса умер по дороге в больницу. Водитель грузового автомобиля госпитализирован.
    На месте ДТП в Киевской области 19 ноября
    ГолосUA

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В результате столкновения грузового автомобиля Scania (автоцистерна) и автобуса ПАЗ в Киевской области погиб один человек, сообщает ГолосUA со ссылкой на начальника пресс-службы облуправления ГСЧС Викторию Рубан.

    Масштабное ДТП в Харькове
    Newsroom Kharkov/youtube
    Масштабное ДТП при участии полиции в Харькове

    ДТП произошло в субботу, 19 ноября.

    "На пункт связи Государственной пожарно-спасательной части г. Переяслав-Хмельницкий поступило сообщение о столкновении грузового автомобиля Scania и автобуса ПАЗ", — сообщает издание.

    Прибыв на место ЧП, спасатели деблокировали водителей грузового автомобиля и автобуса и передали их работниками медицинской службы.

    По словам Рубан, при перевозке пострадавших каретой экстренной медицинской помощи в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу водитель автобуса умер.

    ГолосUA
    На месте ДТП в Киевской области 19 ноября

    Напомним, в пятницу десять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием внедорожника Lexus LX 570 и микроавтобуса Меrcedes-Benz 313.

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