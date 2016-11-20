В Киевской области столкнулись автоцистерна и автобус, есть жертвы

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В результате столкновения грузового автомобиля Scania (автоцистерна) и автобуса ПАЗ в Киевской области погиб один человек, сообщает ГолосUA со ссылкой на начальника пресс-службы облуправления ГСЧС Викторию Рубан.

ДТП произошло в субботу, 19 ноября.

"На пункт связи Государственной пожарно-спасательной части г. Переяслав-Хмельницкий поступило сообщение о столкновении грузового автомобиля Scania и автобуса ПАЗ", — сообщает издание.

Прибыв на место ЧП, спасатели деблокировали водителей грузового автомобиля и автобуса и передали их работниками медицинской службы.

По словам Рубан, при перевозке пострадавших каретой экстренной медицинской помощи в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу водитель автобуса умер.

ГолосUA На месте ДТП в Киевской области 19 ноября

Напомним, в пятницу десять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием внедорожника Lexus LX 570 и микроавтобуса Меrcedes-Benz 313.