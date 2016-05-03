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    Пограничники заявили о задержании россиянина с экстремистскими материалами

    (обновлено: )11301
    Сообщается, что обзорная группа обнаружила у водителя рейсового автобуса "Махачкала (РФ) - Киев (Украина) 3 флеш-носителя, на которых были материалы террористического и экстремистского характера.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    Городской Дозор

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украинские пограничники заявили об обнаружении материалов экстремистского характера у имеющего российское гражданство водителя автобуса, пересекавшего границу Украины и РФ.

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    "Во время мероприятий погранично-таможенного контроля обзорная группа обнаружила у водителя рейсового автобуса "Махачкала (РФ) — Киев (Украина) 3 флеш-носителя. На них содержались материалы террористического и экстремистского характера, исламско-пропагандистские видеоролики, тактико-технические характеристики различных видов оружия, методики изготовления и применения самодельных взрывных устройств, видео жестоких пыток и убийств", — говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы во вторник.

    В пограничном ведомстве отметили, что, по словам водителя, он вез эти вещи как передачу. По данному факту проводятся следственные действия.

    Ранее сообщалось, что на границе с Польшей пограничники отобрали у мужчины 6 кг янтаря.

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