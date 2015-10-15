ВСУ дважды за минувшие сутки нарушили "режим тишины" - ДНР

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ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Силовики дважды за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в четверг в Министерстве обороны ДНР.

Ранее глава городской администрации Роман Храменков сообщал, что жилой дом поврежден в результате ночного обстрела силовиками северной части Горловки.

"Обстановка в Донецкой народной республике за прошедшие сутки оставалась напряженной. Украинские военные преступники два раза нарушили режим прекращения огня", — цитирует Донецкое агентство новостей представителя ведомства.

По данным Минобороны ДНР, аэропорт Донецка был обстрелян из миномета калибром 82 миллиметра. Кроме того, со стороны жилого массива Майорск на северной окраине Горловки обстрелу из гранатомета подвергся поселок шахты 6/7.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

Смотрите фотоленту: Отвод техники ЛНР от линии разграничения в Луганской области

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречатьсяв октябре каждую неделю.

Смотрите фотоленту: Отвод украинских танков в Луганской области

Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.