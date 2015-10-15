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    В Киевской области задержан на взятке один из руководителей райотдела милиции

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    Сообщается, что милиционер был задержан при получении взятки в размере четырех тысяч гривен. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Работниками прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками ГО БКОП СБУ в г.Киеве и Киевской области задержан заместитель начальника районного отдела милиции в Киевской области, который систематически требовал от гражданина неправомерную выгоду за неоткрытие уголовного производства, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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    "При получении очередной взятки в размере 4 тысяч гривен вымогателя-милиционера задержали. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

    В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления. Кроме того, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Черновцах сотрудники МВД задержали члена координационного совета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции горсовета.

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