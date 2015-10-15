В Киевской области задержан на взятке один из руководителей райотдела милиции

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Работниками прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками ГО БКОП СБУ в г.Киеве и Киевской области задержан заместитель начальника районного отдела милиции в Киевской области, который систематически требовал от гражданина неправомерную выгоду за неоткрытие уголовного производства, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"При получении очередной взятки в размере 4 тысяч гривен вымогателя-милиционера задержали. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления. Кроме того, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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