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    Во Львовской области иномарка въехала в остановку, пять человек погибли

    (обновлено: )45210
    ДТП произошло около 7.00 в селе Дубье в Бродовском районе, на автодороге "Киев-Чоп". Водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на полосу встречного движения и влетел в остановку общественного транспорта.
    Во Львовской области иномарка въехала в остановку
    ГАИ Львовской области

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Иномарка протаранила остановку общественного транспорта во Львовской области в субботу утром, в результате погибли пять человек, еще двое получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

    Инцидент произошел около 7.00 в селе Дубье в Бродовском районе, на автодороге "Киев-Чоп".

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    Загружено: 21.03.2015 в 22:25

    "По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat Doblo, направляясь в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения и влетел в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, в результате ДТП погибли пять человек и еще двое — получили травмы", — говорится в сообщении.

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