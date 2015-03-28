Во Львовской области иномарка въехала в остановку, пять человек погибли

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Иномарка протаранила остановку общественного транспорта во Львовской области в субботу утром, в результате погибли пять человек, еще двое получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел около 7.00 в селе Дубье в Бродовском районе, на автодороге "Киев-Чоп".

П"яний водій Ланоса скинув з мосту автобус (21.03.15, Бровари) Загружено: 21.03.2015 в 22:25

"По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat Doblo, направляясь в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения и влетел в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, в результате ДТП погибли пять человек и еще двое — получили травмы", — говорится в сообщении.