Эксперт: захваченное на западе оружие ночью может появиться в Киеве

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Оружие, захваченное радикалами в западных областях Украины, уже в ночь на четверг может появиться в Киеве для использования против силовых структур, сказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.



"В настоящее время в западных областях Украины идет штурм и захват зданий райотделов милиции, где также складировано оружие. Не исключено, что уже сегодня ночью оно появится в Киеве и будет использовано для прицельного огня по спецподразделению "Беркут" и другим украинским силовикам", - сказал эксперт.



Ранее во вторник председатель СБУ Александр Якименко объявил о начале на территории страны антитеррористической операции в связи с обострением ситуации. Он также сообщил, что за последние сутки в руки радикалов попало около 1,5 тысячи единиц огнестрельного оружия и 100 тысяч патронов.



"СБУ должна действовать максимально жестко и показательно, а если слова останутся только словами, не подтвержденными практическими шагами, это приведет только к дальнейшей радикализации террористических элементов и тех лиц, которые поддерживают их", - сказал Коротченко.



Эксперт пояснил, что антитеррористическая операция предусматривает силовое задержание, а при необходимости уничтожение террористических элементов, которые используют огнестрельное оружие против сотрудников правопорядка и мирных граждан на улицах Киева.



Как сказал Коротченко, "применительно к условиям городских боев, где дистанция прямого выстрела составляет менее 100 метров, попавшее в руки радикалов оружие представляет достаточно внушительный арсенал".



По его мнению, украинским силовикам противостоят хорошо подготовленные боевики. "Судя по видеокадрам, мы видим мотивированных, физически крепких, обученных молодых людей, которые даже без огнестрельного оружия успешно противостоят "Беркуту". "Беркут" уже не может справиться с боевиками полицейскими средствами. Здесь нужна армейская операция по зачистке центра Киева", - уверен Коротченко.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.