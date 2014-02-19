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    Минобороны: склады с оружием и боеприпасами не были захвачены

    Тема:

    Политический кризис в Украине (1691)

    (обновлено: )51
    Склады и арсеналы с оружием и боеприпасами вооруженных сил Украины захвачены радикалами не были. Они усиленно охраняются и находятся в безопасности.
    Арсенал оружия
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Склады и арсеналы с оружием и боеприпасами вооруженных сил Украины захвачены радикалами не были, сообщил агентству УНН исполняющий обязанности руководителя управления прессы и информации Минобороны Александр Мотузяник.

    "У нас нет информации о том, что склады были захвачены или что их попытались штурмовать активисты. Если бы такая информация была, мы бы уже об этом сообщили", - сообщил Мотузяник.

    Он подчеркнул, что все склады и арсеналы, подчиненные Минобороны, усиленно охраняются и находятся в безопасности.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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