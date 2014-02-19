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    СМИ: трое человек ранены при штурме здания СБУ в Хмельницкой области

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

    (обновлено: )25
    Три человека получили ранения при попытке радикалов попасть в здание управления СБ Украины в Хмельницкой области.
    Скорая помощь
    moz.gov.ua

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Три человека получили ранения при попытке радикалов попасть в здание управления СБ Украины в Хмельницкой области, сообщило в среду агентство УНИАН.

    Как рассказал первый заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации Вадим Гавришко, женщина, которая получила огнестрельное ранение в голову, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Он также добавил, что за жизни двух раненных мужчин борются медики.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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