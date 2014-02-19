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    Количество пострадавших после аварии на шахте "Северная" выросло

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    Количество пострадавших горняков после аварии на шахте "Северная" в течение вторника увеличилось до одиннадцати человек.
    Шахтер у автобуса аварийной службы
    Фотомиг/Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости, Анна Иванова. Количество пострадавших горняков после аварии на шахте "Северная" в течение вторника увеличилось до одиннадцати человек, сообщает пресс-служба профсоюза работников угольной промышленности.

    В понедельник вечером на шахте "Северная" в Макеевке произошел взрыв метано-воздушной смеси. На момент аварии на глубине 815 метров находилось 88 горняков, из которых семь человек погибло. По данному факту правоохранительные органы открыли уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей). В понедельник после аварии сообщалось о девяти пострадавших.

    Во вторник в медпункт шахты за медицинской помощью обратились еще два горняка, работавших под землей в момент аварии: горнорабочий по ремонту горных выработок, 1987 года рождения, и горнорабочий подземный, 1977 года рождения.

    "После оказания первой помощи их доставили в Донецкую областную клиническую больницу профзаболеваний", - цитирует пресс-служба технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Макеевском теркоме Андриана Топалова.

    Пять шахтеров, которые пострадали при взрыве и проходили лечение в больницах Макеевки, для оказания квалифицированной помощи переведены в Донецкую областную клиническую больницу профзаболеваний. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

    Три человека с ожогами тела и верхних дыхательных путей проходят лечение в Донецком ожоговом центре, еще один горняк с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и подозрением на отравление продуктами горения - в Донецком областном клиническом территориальном медицинском объединении.

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