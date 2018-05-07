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    После отмены моратория цена земли в Украине вырастет многократно - ВБ

    (обновлено: )21911
    Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до 3-3,5 тыс долларов за га по сравнению с 1-1,5 тыс долларов, которые действуют в настоящее время.
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    flickr/Kenneth Spencer

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В случае снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения Всемирный банк готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, а цены на землю вырастут, заявила в интервью Bloomberg Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии.

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    Всемирный банк прогнозирует, что цены на продажу земли вырастут до 3-3,5 тыс долларов за га по сравнению с 1-1,5 тыс долларов, которые действуют в настоящее время.

    "Бизнес готов платить больше за определенность и возможность избежать инвестиционных рисков. Техническая работа по снятию моратория в Украине фактически завершена", — отметила Кахконен и подчеркнула, что это приведет к увеличению финансовой помощи Украине.

    Также в публикации Bloomberg говорится, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв — одно из самых высоких в мире.

    Но правительство затягивает вопрос рынка земли перед выборами во избежание репутационных рисков.

    "Политики используют мораторий, чтобы "защищать крестьян", хотя на самом деле просто пытаются получить электоральные дивиденды", — сказал в интервью Bloomberg Максим Мартынюк, первый заместитель министра аграрной политики.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 2019 года.

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