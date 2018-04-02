Украина и Белоруссия намерены увеличить товарооборот почти вдвое - посол

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Украина и Белоруссия намерены увеличить товарооборот между странами до 8 миллиардов долларов с нынешних 4,6 миллиарда долларов, сообщил в понедельник посол Белоруссии в Украине Игорь Сокол.

"Главы государств поставили задачу амбициозную. Когда-то у нас в лучшие времена в торговле товарооборот доходил до восьми миллиардов долларов. В 2012 году был поставлен рекорд — восемь миллиардов долларов. Главы государств поручили провести ряд мероприятий для того, чтобы вернуться к тому рекордному товарообороту", — цитирует посла агентство УНИАН.

Посол также отметил, что в январе-феврале 2018 года товарооборот между странами вырос на 15%, составив 370 миллионов долларов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко подготовку к форуму регионов Украины и Белоруссии, который запланирован осенью в Гомеле. Также президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран.