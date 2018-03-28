Китайцы перевезли в Одессу мобильный асфальтный завод

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Китайское судно FU RONG SONG (оператор COSCO) доставило в Одесский порт порт 2,5 тысячи тонн груза для мобильного асфальтового завода, а также большую партию дорожно-строительной техники.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского порта.

"У причала 1-К Карантинного мола ошвартовалось судно FU RONG SONG (оператор COSCO), которое доставило 2,5 тыс. т генгруза для мобильного асфальтового завода. Докеры ДП «КТО», оператора контейнерного терминала, несмотря на ухудшение погодных условий, приступили к выгрузке оборудования", — сообщает пресс-служба порта.

По словам директора по эксплуатации компании Игоря Ярового, груз разнородный: в ящиках, а также техника — асфальтоукладчики, грузовики, др. оборудование.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Украине государственные порты будут передаваться исключительно в концессию.