Экс-министр перечислил последствия разрыва связей Киева и Москвы

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что разрыв экономических отношений между Киевом и Москвой в области ядерной энергетики нанесет огромный ущерб украинской экономике.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство на следующей неделе расторгнет программу экономического сотрудничества с Россией.

"Что касается сотрудничества в ядерной сфере — это наиболее чувствительный для Украины вопрос. Все-таки Украина пользуется реакторами, которые были спроектированы в России, россиянами построены. Прекращение поставок ядерного топлива будет крайне болезненным для украинской энергетики и нанесет ей огромный ущерб. Хочется надеться, что хватит ума не разрывать экономические отношения в этой области. Тем более, что российские специалисты продлевают ресурс украинских атомных станций", — заявил Суслов в эфире NewsOne.

При этом экс-министр, комментируя заявление МИД о возможности выхода из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, заявил, что для Украины это может обернуться массовым отъездом жителей из страны и отказом от гражданства.

"Звучит цифра около трех миллионов человек, тех кто постоянно там (в России — Ред.) находится и работает. Россия упростила процедуру получения гражданства, поэтому велика вероятность, что большинство этих граждан мы потеряем — они обратятся за получением российского гражданства и останутся там", — заявил Суслов.

Он также добавил, что в Украине происходит процесс деиндустриализации, который усугубляется разрывом отношений с Россией в космической и авиационной областях.