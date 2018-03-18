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    Экс-министр перечислил последствия разрыва связей Киева и Москвы

    (обновлено: )1281190
    По мнению экс-министра экономики Виктора Суслова, прекращение поставок ядерного топлива будет крайне болезненным для украинской энергетики и нанесет ей огромный ущерб.
    Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что разрыв экономических отношений между Киевом и Москвой в области ядерной энергетики нанесет огромный ущерб украинской экономике. 

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    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство на следующей неделе расторгнет программу экономического сотрудничества с Россией.

    "Что касается сотрудничества в ядерной сфере — это наиболее чувствительный для Украины вопрос. Все-таки Украина пользуется реакторами, которые были спроектированы в России, россиянами построены. Прекращение поставок ядерного топлива будет крайне болезненным для украинской энергетики и нанесет ей огромный ущерб. Хочется надеться, что хватит ума не разрывать экономические отношения в этой области. Тем более, что российские специалисты продлевают ресурс украинских атомных станций", — заявил Суслов в эфире NewsOne.

    При этом экс-министр, комментируя заявление МИД о возможности выхода из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, заявил, что для Украины это может обернуться массовым отъездом жителей из страны и отказом от гражданства.

    "Звучит цифра около трех миллионов человек, тех кто постоянно там (в России — Ред.) находится и работает. Россия упростила процедуру получения гражданства, поэтому велика вероятность, что большинство этих граждан мы потеряем — они обратятся за получением российского гражданства и останутся там", — заявил Суслов.

    Он также добавил, что в Украине происходит процесс деиндустриализации, который усугубляется разрывом отношений с Россией в космической и авиационной областях.

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