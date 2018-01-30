Moody's выступило с тревожным заявлением по Украине

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Украине и ряде других стран СНГ значительно сократилась возможность для фискального маневра, следует из отчета по региону международного рейтингового агентства Moody's, который был опубликован во вторник.

"Возможность для фискального маневра значительно сократились в Армении (B1 "стабильный"), Азербайджане (Ba2 "стабильный"), Украине (Caa2 "позитивный"), Белоруссии (Caa1 "стабильный") и Таджикистане (B3 "стабильный"), где резко увеличился объем государственного долга и выросли с низких уровней процентные платежи. Фактором, сдерживающим фискальную гибкость, также является существование большого объема обязательств по бюджетным расходам, которые с трудом поддаются ограничению", — говорится в сообщении агентства.

Moody's сообщает, что прогноз кредитоспособности стран СНГ на 2018 год является в целом стабильным благодаря хорошим темпам экономического роста и стабилизации цен на нефть после экономического шока, отмечавшегося во всем регионе в 2014-2016 годах.

Как отмечается, благоприятная экономическая ситуация дает возможность руководству стран восстановить фискальные буферы после увеличения дефицита бюджета и роста государственного долга с 2014 года, ускорить проведение экономических и институциональных реформ и провести работу над устранением структурных недостатков банковского сектора.

"Однако слабая институциональная среда, сама по себе и в сравнении с другими регионами, будет продолжать ограничивать эффективность проводимой политики", — отмечает агентство.

Кроме того, геополитические и внутриполитические риски, связанные с вероятными (со степенью вероятности от умеренной до высокой) событиями, которые могут иметь значительные последствия, останутся значимыми в 2018 году и могут создать угрозу для экономической стабильности и проведения реформ в странах СНГ.

Агентство Moody's также отмечает, что из-за сохраняющегося высокого уровня государственного долга, высокой доли долга в иностранной валюте в экономике этих стран и структурных недостатков банковских систем страны СНГ уязвимы перед негативными шоками, которые могут возникнуть в случае резкого роста процентных ставок и/или значительного обесценения национальных валют в 2018 году.

Кроме того, политическая напряженность продолжает оставаться источником риска для экономической стабильности и проведения реформ в данном регионе, подчеркивают в Moody's.

По состоянию на 29 января рейтинги 8 из 10 суверенных эмитентов имеют стабильный прогноз, а рейтинги Украины (Caa2 "позитивный") и России (Ba1 "позитивный") имеют позитивный прогноз.

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Ранее сообщалось, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2017 года увеличился на 0,05%, или на $0,04 млрд, – до $76,33 млрд. В национальной валюте госдолг возрос на 0,74%, или на 15,06 млрд грн, – до 2,062 трлн грн.