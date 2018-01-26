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    Россия

    Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ

    (обновлено: )23051
    Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, называется "организационная прочность", которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен.
    Международное рейтинговое агентство Moody's
    Викимедия

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Ва1".

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    Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, в заявлении Moody's называется "организационная прочность", которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.

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    Агентство отмечает возросшую жизнеспособность российских экономических и налоговых структур, снизивших уязвимость страны перед шоковыми воздействиями извне, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряженности или повторного падения цен на нефть.

    В заявлении также говорится об общем благоприятном фоне и продолжающем действовать соглашении о сокращении добычи нефти, которые помогут российской экономике сохранить в 2018 году темпы экономического развития, сравнимые с предыдущим годом. При этом агентство не исключает улучшения российских экономических показателей в случае, если цены на нефть будут превышать прогнозируемые Moody's 40-60 долларов за баррель.

    Ранее сообщалось, что Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 3,5%. 

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