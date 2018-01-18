Гончаров: Украину ждет слабый и печальный экономический рост

РИА Новости Украина

Судя по тому, как в эти январские дни неудачно стартуют финансовый и товарный рынки Украины, 2018 год будет укладываться в ту линейку тревожных цифр, которую нам дали Минэкономразвития, Минфин и Национальный банк. То есть – очень слабого и печального экономического роста, отмечает экономический эксперт, директор института развития экономики Украины Александр Гончаров.

При этом он добавляет, что назвал это статистической погрешностью, что мало кого устраивает.

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"А ведь с технократами у власти мы могли бы видеть украинскую экономику, растущую минимум с 5-6 процентными темпами. Мне кажется, всё для этого есть. Хотя тут, конечно, надо признать, что действующий состав Верховной Рады вряд ли со своим интеллектуальным потенциалом смог бы подняться до кардинального пересмотра экономической модели, которую они ранее выбрали за базовую", – подчеркивает Гончаров.

Более того, до сих пор нет четкой стратегии развитии, уверен экономист.

"Правда, все думали, что она появится еще 3-4 года назад", – подытожил эксперт.

Facebook Александра Гончарова Комментарий экономического эксперта Александра Гончарова

2017 год не оправдал надежд правительства Украины добиться увеличения экономического роста, наметившегося в 2016 году после финансово-экономического кризиса. По итогам года показатели роста ВВП лишь повторяют прошлогодние, а по финальным данным могут даже оказаться ниже.

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Замедление роста экономики сопровождалось ухудшением отношений Украины с западными кредиторами, которые на фоне завершения действующих программ финансовой поддержки не спешат давать Киеву новую помощь, требуя усилить борьбу с коррупцией.

По мнению экономистов, для продолжения роста экономики Украине не хватает системных реформ. Эксперты считают, что страну в 2018 году ждут серьезные экономические вызовы, с которыми она не сможет справиться без поддержки кредиторов.