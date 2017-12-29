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29.12.201723:43
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    Экономика

    НБУ запретил торговать валютой финансистам с плохой репутацией

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    НБУ в правилах поменял не только пакет документов, которые следует подавать регулятору, но и требования к капиталу финкомпаний и репутации собственников и менеджмента.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. НБУ поменял правила предоставления небанковским финучреждениям лицензий на проведение наличных обменных валютных операций вне банковских отделений. Речь идет о работе выносных касс или будок, пишет UBR.ua.

    НБУ в правилах поменял не только пакет документов, которые следует подавать регулятору, но и требования к капиталу финкомпаний и репутации собственников и менеджмента. 

    Национальный банк Украины
    Украинское фото
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    Нормы, закрепленные в постановлении №137, вступают в силу с 28 декабря и будут действительны для всех компаний, которые обращаются в НБУ за лицензией. Обменники, работающие по действующей лицензии, должны будут привести свою деятельность в порядок за полгода.

    Так, отныне получить валютную лицензию не смогут организации, чьи владельцы существенного участия (свыше 10%) или руководители не смогут доказать кристальную чистоту своей репутации.

    Репутацию будут считать нечистой, если люди прежде занимали руководящие должности, владели существенной долей или могли любым другим образом влиять на действия банка, у которого:

    — отозвали банковскую лицензию за недостоверно поданную информацию или вывели с рынка за систематическое нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием доходов;

    — банк был отнесен к категории неплатежеспособных за ведение рисковой деятельности;

    — зафиксирована бездеятельность в течение 180 дней после признания финучреждения проблемным, которая привела к отнесению его к неплатежеспособным.

    Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины принял решение с 14 декабря упростить порядок ввоза гражданами в Украину наличной иностранной валюты в наличной форме.

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