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    ЕК опасается, что "Северный поток-2" угрожает транзиту газа через Украину

    (обновлено: )1059112
    В ЕК считают, что строительство "Северного потока-2" может поставить под угрозу транспортные газовые маршруты, в частности, через Украину.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Еврокомиссия по-прежнему опасается, что газопровод "Северный поток-2", если будет построен, поставит под угрозу транзит российского газа в ЕС через Украину, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

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    "Существует хорошо работающая газотранспортная инфраструктура для обеспечения энергоснабжения Европы. Строительство "Северного потока-2" может поставить под угрозу транспортные маршруты, в частности, через Украину", — говорится в сообщении. Также в пресс-релизе ЕК высказывается мнение, что данный проект может позволить РФ укрепить позиции на газовом рынке ЕС.

    Еврокомиссия в пятницу согласовала запрос к странам ЕС на получение мандата на проведение переговоров с российской стороной о создании специальной юридической структуры, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2".

    Премьер Украины Владимир Гройсман в пятницу сказал, что Киев принимает политические и юридические меры с тем, чтобы не допустить реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2".

    Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что реализация "Северного потока 2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита и сократит стоимость украинской газотранспортной системы в пять раз. При этом, по его словам, участием в управлении украинской ГТС заинтересовались три европейские компании.

    "Газпром" планирует реализовать проект "Северный поток-2" — строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год (как и у "Северного потока") от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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