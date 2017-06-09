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    Украина намерена не допустить реализации проекта "Северный поток-2"

    (обновлено: )35708
    По словам премьер-министра, все политические, а также юридические меры принимаются Украиной для защиты национальных интересов, в том числе координация усилий с другими международными партнерами для недопущения "строительства этого политического проекта".
    Северный поток
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Украина принимает политические и юридические меры с тем, чтобы не допустить реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", сообщил в пятницу премьер страны Владимир Гройсман.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Helsingin Sanomat: "Северный поток" – яблоко раздора

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    "Хочу вас заверить, что все политические, а также юридические меры принимаются Украиной для защиты национальных интересов, в том числе координация наших усилий с другими международными партнерами для недопущения строительства этого политического проекта, который несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств", — сказал Гройсман в ходе "часа вопросов к правительству" в Раде.

    "Газпром" планирует реализовать проект "Северный поток-2" — строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год (как и у "Северного потока") от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.

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