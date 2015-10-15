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    Эксперт рассказал нюансы выпуска агрорасписок в Украине

    (обновлено: )74
    Специалист по вопросам экономики и агропромышленного комплекса Владимир Коновальчук отметил, что запуск правительством проекта по выпуску аграрных расписок - это дополнительные механизмы для привлечения финансовых средств в агробизнес.
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    flickr/eLKayPics

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Правительство запустило проект по выпуску аграрных расписок в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях. Он проводится при поддержке Всемирного банка и Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарской конфедерации.

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    На всей территории Украины новый инструмент заработает лишь через пять лет. Правда, для этого нужно не только приучить банкиров и фермеров, но и удешевить операции с ними.

    В эфире радиостанции Голос Столицы специалист по вопросам экономики и агропромышленного комплекса Владимир Коновальчук отметил, что запуск правительством проекта по выпуску аграрных расписок — это дополнительные механизмы для привлечения финансовых средств в агробизнес.

    "Это определенный инструмент для привлечения финансовых средств в агробизнес. Если взять США или Германию, где есть агрокредитование, где основой является привлекать землю как залог, но у нас есть мораторий на продажу земли, и поэтому мы этого делать не можем. Нормальный путь — это когда аграрии могут распоряжаться своим имуществом. Но когда таких механизмов нет, власть ищет новые пути. Я думаю, что это в целом положительная новость. Дополнительные механизмы еще никому никогда не мешали", — сказал Коновальчук.

    Как сообщалось ранее, в Украине сейчас действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Он установлен до 2016 года. Фермеры опасаются, что с отменой моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

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