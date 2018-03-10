Протесты аграриев против отмены спецрежима НДС являются обоснованными, заявил Владимир Коновальчук. По его мнению, необходимо снижать налоги во всех экономических сферах, а не отбирать у аграриев единственное конкурентное преимущество.
В краткосрочной перспективе Украину ожидают убытки в связи с падением мировых цен на металл и сельскохозяйственную продукцию, но уже через полгода цены снова могут поползти вверх. Такой прогноз сделал экономический эксперт Владимир Коновальчук.
Специалист по вопросам экономики и агропромышленного комплекса Владимир Коновальчук отметил, что запуск правительством проекта по выпуску аграрных расписок - это дополнительные механизмы для привлечения финансовых средств в агробизнес.
Впервые за 15 лет Кабмин принял решение пересмотреть потребительскую корзину, что может повлечь за собой и увеличение прожиточного минимума. Подробнее об этом рассказал экономический эксперт Владимир Коновальчук.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".