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    Владимир Коновальчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Экономика. Архивное фото
    ВВП, шаг вперед, два назад. Долго еще Украине топтаться на месте?
    12:53 22.12.2017
    573Курс гривны летит в пропасть
    По словам Владимира Коновальчука, Украина могла бы демонстрировать гораздо больший рост экономики, если бы налоги были существенно снижены.
    Митинг аграриев под Верховной Радой
    Эксперт: аграрии протестуют - жизнь в нищете - это не жизнь
    09:01 16.03.2016
    533Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Протесты аграриев против отмены спецрежима НДС являются обоснованными, заявил Владимир Коновальчук. По его мнению, необходимо снижать налоги во всех экономических сферах, а не отбирать у аграриев единственное конкурентное преимущество.
    Покупатель идет зале супермаркета. Архивное фото
    Цены на продовольствие рекордно упали, Украина терпит убытки – эксперт
    14:19 05.02.2016
    2439
    В краткосрочной перспективе Украину ожидают убытки в связи с падением мировых цен на металл и сельскохозяйственную продукцию, но уже через полгода цены снова могут поползти вверх. Такой прогноз сделал экономический эксперт Владимир Коновальчук.
    Кошелек
    Эксперт: меньший налог на заработную плату улучшит финансовое состояние страны
    13:07 28.10.2015
    556Экономический кризис
    По словам экономического эксперта Владимира Коновальчука, ни в одной стране мира нет такого большого налога на заработную плату, как в Украине.
    Поле
    Эксперт рассказал нюансы выпуска агрорасписок в Украине
    14:40 15.10.2015
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    Специалист по вопросам экономики и агропромышленного комплекса Владимир Коновальчук отметил, что запуск правительством проекта по выпуску аграрных расписок - это дополнительные механизмы для привлечения финансовых средств в агробизнес.
    Продукты питания. Архивное фото
    Прожиточный минимум в Украине сейчас составляет 7 тыс гривен - экономист
    11:21 24.07.2015
    2249Украина, экономика, катастрофа
    Впервые за 15 лет Кабмин принял решение пересмотреть потребительскую корзину, что может повлечь за собой и увеличение прожиточного минимума. Подробнее об этом рассказал экономический эксперт Владимир Коновальчук.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Импортный сбор: никто не получит никаких преимуществ – эксперт
    14:53 24.02.2015
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    Как отметил Владимир Коновальчук, в Украине огромное количество разного рода госсобственности, которая неэффективно используется, и есть масса методов как наполнить бюджет.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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