Госпредприятия всегда работают хуже, чем частные – эксперт

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Все предприятия Министерства аграрной политики нужно приватизировать, потому что ни одно из них не приносит прибыли, заявил глава министерства Алексей Павленко.

Как рассказал глава министерства, изначально под управлением МинАПК было 571 предприятие. Более сотни из них – высшие учебные заведения – передали Минобразования. Около двух сотен сейчас на стадии банкротства.

По словам Алексея Павленко, из всего массива прибыльными считались только 15, но после последнего аудита оказалось, что прибыльные они только на бумаге, а на самом деле у компаний большие долги.

Директор аграрных консультационных программ Лина Доценко согласна с заявлением главы Министерства аграрной политики Алексей Павленко, ведь по ее словам, государственная компания всегда работает хуже, чем частная.

"Эта ситуация не странная и абсолютно закономерная. Государственная компания работает всегда хуже, чем частная. Оставив предприятия в госсобственности, мы содержим их на наши налоги, где сидят люди и не правильно распоряжаются средствами. Я не вижу никаких положительных сторон в этом", — сказала Доценко в эфире радиостанции Голос Столицы.

По информации Министерства аграрной политики, на сегодня к приватизации готовятся 86 предприятий, а 28 из них уже переданы Фонду госимущества.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, только до конца года украинские агропромышленники должны выручить до 4 миллиардов долларов от реализации своей продукции на мировых рынках.

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Министр агропромышленной политики Украины Алексей Павленко считает, что отечественному агросектору удалось диверсифицировать экспорт в азиатском, европейском и африканском направлениях.

Так, за первые 8 месяцев 2014/2015 маркетингового года объем поставок пшеницы в Египет, который является одним из крупнейших потребителей украинского зерна, составил 2,2 млн тонн.