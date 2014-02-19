Карасин: Россия перечислит второй транш Украине в установленные сроки

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия перечислит второй транш Украине в установленные сроки, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, находящийся в настоящий момент в Украине.

"Я больше верю заявлениям российского министра финансов, который четко и ясно сказал о том, что очередной транш в 2 миллиарда долларов будет переведен. Я исхожу из того, что это будет сделано. Мы эти вопросы сегодня детально не обсуждали (с представителями МИД Украины)", - сказал Карасин, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что второй транш Россия перечислит Украине только после того, как будет сформировано новое украинское правительство.

В конце прошлого года РФ приняла решение вложить в еврооблигации Украины до 15 миллиардов долларов. Вскоре был выкуплен первый транш на 3 миллиарда долларов. В понедельник глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия на этой неделе приобретет следующий транш еврооблигаций Украины на 2 миллиарда долларов.

Ранее в среду агентство Рейтер сообщило со ссылкой на неназванный источник в правительстве Украины, что второй транш российского кредита якобы отложен до пятницы «по техническим причинам».