"Дочки" Сбербанка, ВТБ и ВЭБа приостановили работу ряда офисов в Киеве

МОСКВА, 19 фев - Прайм. Дочерние банки Сбербанка , ВТБ и ВЭБа в Украине сообщают о приостановке работы ряда отделений в центре Киева из-за массовых уличных беспорядков, вызванных противостоянием оппозиции и властей.

Обострившийся конфликт силовых ведомств Украины и сторонников евроинтеграции во вторник унес жизни 25 человек. Служба безопасности Украины приняла решение о начале в стране антитеррористической операции.

Как говорится на сайте Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, в связи с событиями в центре Киева временно приостановлено обслуживание клиентов в отделениях на улицах Софиевская и Ярославов Вал. Все остальные подразделения банка работают в штатном режиме.

Украинский ВТБ из соображений безопасности закрыл до особого распоряжения два офиса в центре Киева - на Крещатике и Бессарабской площади. Не работали в среду несколько офисов Сбербанка. Как уточнили "Прайму" в колл-центре, речь идет об отделениях на улицах Грушевского, Мазепы и на Крещатике.

Временно приостановили работу четыре отделения "дочки" итальянской группы UniCredit в центре украинской столицы. Отделения, которые находятся в центре, но не подпадают под непосредственную угрозу, будут работать по сокращенному графику - самое позднее, до 16.30. Остальные офисы работают в обычном режиме, банковские операции проводятся без изменений, говорится на сайте банка.

А все офисы Райффайзен банка Аваль ("дочки" австрийской RBI) в Киеве работали в среду только до 15.00. Режим на четверг неизвестен, сказали в колл-центре банка. Европейский инвестиционный банк, учрежденный странами Евросоюза, в среду объявил, что замораживает деятельность в Украине до политической стабилизации в стране.