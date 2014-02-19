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    ЕИБ не вступает в новые проекты в Украине из-за со сложной ситуации

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    Европейский инвестиционный банк пока не участвует в финансировании новых проектов в Украине в связи с экономической и политической ситуацией в стране, сказал глава ЕИБ Вернер Хоер.
    Деньги
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Мария Князева. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) пока не участвует в финансировании новых проектов в Украине в связи с экономической и политической ситуацией в стране, сказал глава ЕИБ Вернер Хоер на пресс-конференции в среду.

    "Ситуация экстремально серьезная, мы выражаем соболезнования жертвам невероятного насилия. В настоящее время мы остановили нашу деятельность, потому что важно подождать дальнейшего экономического и политического развития в стране. Сейчас мы не работаем с дальнейшими проектами, потому что нам необходимо знать, в какой политической ситуации мы сможем двигаться в будущем", - сказал он.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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