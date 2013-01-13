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    Авиакомпания "Аэросвит" отменила ряд рейсов из Киева в Москву

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    Украинская авиакомпания "Аэросвит", переживающая финансовые трудности, отменила ряд рейсов из Киева в Москву, которые были запланированы на 15 и 16 января.
    Boeing 737 украинской авиакомпании Аэросвит
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв - РИА Новости, Александр Савоченко. Украинская авиакомпания "Аэросвит", переживающая финансовые трудности, отменила ряд рейсов из Киева в Москву, которые были запланированы на 15 и 16 января, сообщает компания на своем сайте в воскресенье.

    В сообщении говорится, что по коммерческим причинам 15 января отменены рейсы Киев-Москва-Киев VV405, VV452, VV415/VV416. Рейсы "Аэросвита" 16 января по маршруту Киев-Москва-Киев VV405, VV452 также выполняться не будут.

    Кроме того, в воскресенье стало известно, что компания "Днеправиа", входящая вместе с "Аэросвитом" и "Донбассаэро" в альянс "Украинская авиационная группа", прекратила выполнять рейсы.

    В сообщении на официальном сайте "Днеправиа" сказано, что компания также остановила продажу билетов.

    Хозяйственный суд Киевской области в конце минувшего года открыл производство по делу о банкротстве компании "Аэросвит" по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 миллиарда гривен (около 530 миллионов долларов). Компания в последние дни отменила десятки рейсов, сотни пассажиров не могут добраться в пункт назначения.

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