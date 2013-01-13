"Аэросвит" доставит в Калининград пассажиров из Киева

КИЕВ, 13 янв - РИА Новости, Александр Савоченко. Украинская авиакомпания "Аэросвит", переживающая финансовые трудности и отменившая десятки рейсов, в воскресенье организует дополнительный рейс из Киева в Калининград, сообщила пресс-служба компании.



Вылет из Киева запланирован в 13.10. Кроме того, обратный рейс из Калининграда "Аэросвит" запланировал в воскресенье на 17.10 по местному времени. Эти рейсы, говорится в сообщении компании, "открыты для переоформления билетов пассажирами, имеющими проездные документы на другие даты".



Хозяйственный суд Киевской области в конце минувшего года открыл производство по делу о банкротстве компании "Аэросвит" по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 миллиарда гривен (около 530 миллионов долларов). Компания в последние дни отменила десятки рейсов, сотни пассажиров не могут добраться в пункт назначения.



"Аэросвит", в свою очередь, заявляет, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области об открытии дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.