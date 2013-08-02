Прах солиста "Короля и Шута" захоронили на кладбище Санкт-Петербурга

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прах солиста "Короля и Шута" Михаила Горшенева, скончавшегося в ночь на 19 июля, захоронили в четверг на Богословском кладбище Санкт-Петербурга, сообщает сайт рок-группы.

"Он захоронен на главной аллее, рядом с могилой многих известных музыкантов и выдающихся петербуржцев. Мы понимаем, что многие хотели бы прийти и попрощаться с ним, но очень просим, по возможности, немного повременить с этим - это просьба группы и родных Михаила", - говорится в сообщении.

Солист рок-группы "Король и Шут" Михаил Горшенев скончался в ночь на 19 июля в Петербурге. По предварительным данным, никаких следов насильственной смерти на теле музыканта найдено не было. Представитель группы заявил РИА Новости что музыкант погиб от сердечной недостаточности. Однако официальная причина смерти пока не названа.

В сообщении рок-группы отмечается, что объявленный ранее сбор средств для семьи Горшенёвых прекращен, так как необходимая сумма набрана.