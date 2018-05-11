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    Скрипка сообщил, как зрители покинули зал после его русофобского высказывания

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (634)

    (обновлено: )935016
    По словам солиста рок-группа "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки, во время выступления в Гааге повел себя слишком эмоционально и "ляпнул" фразу, оскорбившую часть аудитории.
    Олег Скрипка
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Рок-группа "Вопли Видоплясова" лишилась трети зрителей на концерте в Гааге из-за русофобского высказывания солиста Олега Скрипки. Об этом сообщил музыкант в эфире "112 Украина".

    Олег Скрипка. Архивное фото
    Украинское фото
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    Он признался, что во время выступления повел себя слишком эмоционально и "ляпнул" фразу, оскорбившую часть аудитории.

    "Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией", — сказал Скрипка.

    После этого, по словам музыканта, треть посетителей покинули концерт. Тем не менее артист не извинился за свое поведение, а успокоил себя тем, что среди ушедших были только россияне.

    Скрипка и ранее позволял себе провокационные высказывания, в том числе националистического характера. Так, музыкант предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что у них низкий IQ.

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