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    Вопли Видоплясова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Встреча тысячелетия – вечером 12 февраля впервые в истории состоялась встреча Папы Римского и главы Русской православной церкви. "Нормандский формат" в Мюнхене не дал результатов, а еще один из пунктов пропуска в Донбассе закрыли.
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