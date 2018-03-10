Встреча тысячелетия – вечером 12 февраля впервые в истории состоялась встреча Папы Римского и главы Русской православной церкви. "Нормандский формат" в Мюнхене не дал результатов, а еще один из пунктов пропуска в Донбассе закрыли.
Они обратились к президенту Украины с предложением ограничить доступ российского контента на отечественный рынок. Мухарский считает, что достаточно оставить возможность знакомиться с российскими произведениями в Интернет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.