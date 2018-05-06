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    В воскресенье состоится официальное открытие Евровидения - 2018

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    Евровидение в этом году впервые пройдет в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Уже около недели конкурсанты из 43 стран находятся в Лиссабоне, готовясь к выступлению в полуфиналах, которые состоятся 8 и 10 мая, а также к грандиозному финалу, запланированному на 12 мая.
    Голубая дорожка Евровидения в Лиссабоне
    @Eurovision

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Торжественная церемония открытия международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году принимает столица Португалии, состоится в воскресенье на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT), сообщается на официальном сайте смотра.

    Сердючка дала напутствие Melovin перед Евровидением – 2018. Видео
    Канал Eurovision Song Contest на Youtube
    Всех сжечь к едреной матери. Сердючка обратилась к Melovin перед Евровидением

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    Евровидение в этом году впервые пройдет в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Уже около недели конкурсанты из 43 стран находятся в Лиссабоне, готовясь к выступлению в полуфиналах, которые состоятся 8 и 10 мая, а также к грандиозному финалу, запланированному на 12 мая.

    "Тема Евровидения в 2018 году посвящена океану, поэтому организаторы решили заменить традиционную красную дорожку на эффектную голубую. Торжественное открытие состоится в воскресенье, 6 мая на лиссабонском побережье у Музея искусства, архитектуры и технологии", — говорится в сообщении на сайте.

    Украину в этом году представляет певец из Одессы Melovin. Букмекеры внесли украинца в пятерку сильнейших на конкурсе.

    Кроме того, на голубой дорожке португальского "Евровидения" поклонники конкурса увидят и других знакомых артистов. Так, в этом году на смотр вновь приехал Александр Рыбак, представитель Норвегии, который покорил жюри в 2009 году и сумел привезти праздник песни в свою страну. Он выступит с песней That's How You Write a Song. Белоруссия отправила в Лиссабон поп-певца Алексеева, который известен по хитам "Пьяное солнце" и "Океанами". Он исполнит композицию Forever. От Молдавии на конкурс приехала группа DoReDos в сопровождении Филиппа Киркорова, написавшего для них задорную песню My Lucky Day.

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