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    Культура

    Ким Кардашьян снова оголила бедра

    (обновлено: )31301
    Аппетитные формы девушки сразу же оказались в центре внимания ее поклонников и критиков. На днях Ким Кардашьян показала, как весело провела время на пляже.
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян/Instagram

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. 37-летняя светская львица Ким Кардашьян активно ведет свой профиль в соцсети Instagram. Она не стесняется демонстрировать кадры со светских мероприятий и съемок, фотосессий, а также с легкостью может выложить снимки из обычной жизни.

    @kimkardashian
    Ким Кардашьян
    @kimkardashian
    Ким Кардашьян

    На днях Ким Кардашьян показала, как весело провела время на пляже. Аппетитные формы девушки сразу же оказались в центре внимания, и даже самые суровые комментаторы отметили, что фигура звезды выглядит действительно эстетично.

    Напомним, сестра Ким Кардашьян показала роскошное тело в бикини.

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