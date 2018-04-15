Ким Кардашьян снова оголила бедра

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. 37-летняя светская львица Ким Кардашьян активно ведет свой профиль в соцсети Instagram. Она не стесняется демонстрировать кадры со светских мероприятий и съемок, фотосессий, а также с легкостью может выложить снимки из обычной жизни.

@kimkardashian Ким Кардашьян

@kimkardashian Ким Кардашьян

На днях Ким Кардашьян показала, как весело провела время на пляже. Аппетитные формы девушки сразу же оказались в центре внимания, и даже самые суровые комментаторы отметили, что фигура звезды выглядит действительно эстетично.

Напомним, сестра Ким Кардашьян показала роскошное тело в бикини.