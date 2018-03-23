Украинка устроила фотосессию беременной Кардашьян

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Перед рождением первенца звезда реалити-шоу Хлоя Кардашьян решила устроить фотосессию в одном нижнем белье. Автором съемки стала фотограф из Украины Саша Самсонова.

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Хлоя позировала для новых кадров в нежном черном кружеве и шелковой накидке. На одном кадре Кардашьян появляется с любимым – баскетболистом Тристаном Томпсоном.

из открытых источников Звезда реалити-шоу Хлоя Кардашьян

Как известно, Самсонова последние два года сотрудничает с семьей Кардашьян-Дженнер, в частности, с Кайли Дженнер.

Ранее сообщалось, что американская знаменитость Ким Кардашьян показала поклонникам фото, на котором она стоит в белье телесного цвета, демонстрируя подтянутую фигуру.