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    Культура

    Украинка устроила фотосессию беременной Кардашьян

    (обновлено: )19105
    Хлоя Кардашьян позировала для новых кадров в нежном черном кружеве и шелковой накидке. На одном кадре Кардашьян появляется с любимым – баскетболистом Тристаном Томпсоном.
    Звезда реалити-шоу Хлоя Кардашьян
    sashasamsonova

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Перед рождением первенца звезда реалити-шоу Хлоя Кардашьян решила устроить фотосессию в одном нижнем белье. Автором съемки стала фотограф из Украины Саша Самсонова.

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    Хлоя позировала для новых кадров в нежном черном кружеве и шелковой накидке. На одном кадре Кардашьян появляется с любимым – баскетболистом Тристаном Томпсоном.

    из открытых источников
    Звезда реалити-шоу Хлоя Кардашьян

    Как известно, Самсонова последние два года сотрудничает с семьей Кардашьян-Дженнер, в частности, с Кайли Дженнер.

    Ранее сообщалось, что американская знаменитость Ким Кардашьян показала поклонникам фото, на котором она стоит в белье телесного цвета, демонстрируя подтянутую фигуру. 

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