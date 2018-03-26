Горячая мексиканка бросила вызов Кардашьян

Фитнесс-тренер из Мексики Джоселин Кано бросила вызов знаменитой Ким Кардашьян. Откровенным фотографиям знойной мексиканки завидуют голливудские звезды и порноактрисы.
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За страницей Кано в Instagram следят более десяти миллионов человек по всему миру. Девушка старается не разочаровывать своих поклонников и регулярно добавляет "горячие" снимки.
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Поклонники Джоселин Кано считают, что их любимица низвергла с пьедестала Ким Кардашьян, которую неоднократно назвали "королевой Instagram".